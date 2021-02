L' odissea di Angelica | Adottata a sei mesi cerco i miei quattro fratelli E una foto col volto di mamma

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Torino, l'appello su Facebook: "Devo ricomporre i tasselli della mia vita, a sette anni piangevo perché temevo che la mia madre adottiva uscita per la spesa non tornasse più"

La Repubblica

"Avevo bisogno di conoscere le mie origini, in due giorni ho ritrovato i miei genitori biologici e solo così ho saputo di avere quattro fratelli, nati come me a Torino. Ora li sto cercando perché ho b ...