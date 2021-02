Lo stile di Ashley Biden | nuova «first daughter» d’America

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Nonostante la famiglia di Joe Biden, nuovo Presidente degli Stati Uniti, sia sotto i riflettori da decenni, mai come nelle ultime settimane le attenzioni di tutto il mondo, come si poteva immaginare, sono state puntate su ognuno dei suoi membri. A partire dalla figlia più giovane, Ashely Biden: filantropa e attivista, ha lavorato per diversi anni al Dipartimento di Giustizia, diventandone presidente e lottando per la riforma contro la pena di morte. Nonostante il suo ruolo pubblico, Ashley ha sempre mantenuto un basso profilo, anche se una parte della sua vita non può che ricordare un’altra (ex) first daughter, Ivanka Trump: anche la figlia di Joe e Bill Biden infatti è una fashion designer, ma il suo brand riflette valori alquanto diversi, che ben rappresentano le battaglie portate avanti ogni giorno dalla 39enne.