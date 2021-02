Lo spreco delle mascherine 'mutanda' a scuola: nelle Marche più di 30 milioni, ma nessuno le usa (Di lunedì 1 febbraio 2021) ANCONA - L'ultima distribuzione nelle scuole marchigiane è avvenuta nei giorni scorsi. Negli zaini degli studenti è comparso il classico pacco trasparente con 30 mascherine chirurgiche distribuite ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 1 febbraio 2021) ANCONA - L'ultima distribuzionescuole marchigiane è avvenuta nei giorni scorsi. Negli zaini degli studenti è comparso il classico pacco trasparente con 30chirurgiche distribuite ...

TaramellaTom : Lo spreco dei #banchiarotelle è stato denunciato da tutti. Ora Conte Azzollina e Arcuri sono responsabili anche di… - CarmineDiNardo3 : Per evitare un'intollerabile perdita di vite umane,un enorme spreco di risorse e,a causa delle vaccinazioni lente,l… - Vittori35350955 : @matteosalvinimi Aggiungo lo scempio spreco delle primule, per favore fermateli!!!! Avrebbero dovuto fare bando pe… - Cri_RN : RT @katak1979: siamo strapieni di queste mascherine inutili perché inutilizzabili. abbiam provato a modificarle con delle pinzatrici ma si… - laveritaviprego : Via Gaeta, a ridosso delle Terme di Diocleziano. Da 10 giorni in questo stato. Insopportabile assistere allo spreco… -