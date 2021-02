Lo sfogo della Goggia sui social | “Ho finito le lacrime Ora ci vuole il coraggio”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 febbraio 2021) A 24 ore di distanza dall’infortunio che le ha precluso il Mondiale, Sofiasi sfoga su Instagram. “Dopo trenta ore credo di averelema il tremendo dolore, misto all’enorme dispiacere, rimane dentro di me forte, fortissimo, assieme a un cuore che continua a dimenarsi, urlando e gridando tacitamente”. Ricorda “le urla e quella sensazione di impotenza a bordo pista quando ho capito che la stagione era finita”, le ultime cose viste mentre scendeva in motoslitta. E scrive: “Le cose vanno come devono andare per destino, coincidenze e scelte; voglio pensare che nulla, nulla accada mai per caso e che tutto contribuisca al compimento del disegno di ognuno di noi: e? sempre stato cosi?, e lo sara? ancora. In quell’ottica fino a ieri c’erano i Mondiali: mi sento a pezzi. Ma ora quella specula altro non fa che ricordarmi che ...