Lo schianto è stato fortissimo | 1 morto e 5 feriti in galleria

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Il terribilein, tre auto coinvolte in un drammatico incidente che ha visto una vittima e cinque. Incidente stradale (Web)Terribile incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri in provincia di Bergamo, località Brusaporto, in direzione Montenegrone. Secondo la ricostruzione affidata alla polizia stradale prontamente arrivata sul luogo dell’incidente, ci sarebbeuno scontro frontale che avrebbe coinvolto più auto. Una Volkswagen Polo una Fiat 500 e una Lancia Ypsilon. La donna al volante della Polo, Natalia Dovgalyuk, è morta sul colpo. La donna, di origini ucraine ma residente in località Montello, aveva 44 anni, madre di un ragazzi di soli 18 anni, non ha trovato scampo dal terribile. L’intervento degli operatori sanitari, prontamente ...