Livorno Terrazza Mascagni | riparazione delle panchine danneggiate dalle mareggiate

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Una ditta specializzata svolgerà il lavoro di “riproduzione” della formasedute della. Questo per ripristinare quanto prima le sedute. Ma non solo: gli uffici tecnici del Comune stanno lavorando per predisporre una sorta di accordo quadro su base triennale per potere intervenire in tempi rapidissimi sullaquando questo si renda necessario a causaintemperie o di altri eventi (come eventuali atti vandalici, purtroppo verificatisi in più occasioni). Come spiegano dagli uffici comunali, più in dettaglio, dopo gli interventi effettuati questa estate sullae al contestuale esaurimento dei pezzi di “riserva” ...