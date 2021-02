Livorno La cooperativa Il Melograno gestirà il canile | la cattura dei cani randagi e il pronto intervento veterinario

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 2 febbraio 2021) I servizi per la tutela animale, comprensivi della gestione delcomunale “La cuccia nel bosco”, del servizio didei, recupero die gatti feriti e di, saranno gestiti per tutto il 2021 e il 2022 da un unico soggetto. Il nuovo gestore operativo è unasociale, “Il” appartenente ad un Consorzio di Cooperative Sociali per l’inclusione, in sigla Coob. Lo comunica l’ufficio Tutela Animali del Comune di. Come spiega la vicesindaca con delega alla Tutela Animali Libera Camici, “questa nuova forma di gestione dei servizi integrati per gli animali appena introdotta, ...