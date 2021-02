Livorno Colonie feline | il Comune destina oltre 8000 euro alla prevenzione e contrasto del maltrattamento ai gatti

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ildestinerànel 2021 al controllo del benessere dellepresenti sul proprio territorio, tramite un progetto dideldei. Ne dà informazione l’ufficio Tutela animali che ha ottenuto un contributo per quella cifra (per la precisione 8.124,36) partecipando a un bando che prevedeva in totale un contributo di49.295,91 da parte della Regione Toscana da utilizzare entro aprile 2021 ,diviso tra tutti Comuni toscani che presentassero progetti finalizzati agli strumenti die controllo sul territorio delle azioni illecite e situazioni di illegalità a danno degli ...

Le richieste dovranno pervenire entro il 31 gennaio all'indirizzo: animali@comune..it.FELINE, AL VIA LA CHIPPATURA DEI GATTI Come già annunciato il Comune diha avviato da ..., 13 gennaio 2021 I referenti dellefeline della città dipossono inviare al Comune entro il 31 gennaio le richieste di chippatura ed eventuale sterilizzazione dei gatti. Come già annunciato il Comune diha ...