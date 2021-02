Livia ed Enrica, le donne del «Commissario Ricciardi»: «All’amore non si sfugge» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Commissario Ricciardi ha un dono e una maledizione a guidarlo, quella di udire i pensieri delle persone morte in modo violento. È per questo che l’ispettore napoletano dell’Italia degli anni ’30 – nato dai romanzi di Maurizio de Giovanni e ora su Rai Uno diretto da Alessandro D’Alatri – tiene lontano l’amore. «Lo considera una minaccia», ci ha raccontato Lino Guanciale che lo interpreta, «Ha il terrore di trasmettere questo “dono” a un figlio, quindi teme di riprodursi e tiene lontano il mondo femminile». Enrica e Livia, Il Commissario RicciardiEnrica e Livia, Il Commissario RicciardiEnrica e Livia, Il Commissario RicciardiEnrica e Livia, Il Commissario RicciardiEnrica e Livia, Il Commissario RicciardiEnrica e Livia, Il Commissario RicciardiEnrica e Livia, Il Commissario RicciardiEnrica e Livia, Il Commissario Ricciardi Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Commissario Ricciardi ha un dono e una maledizione a guidarlo, quella di udire i pensieri delle persone morte in modo violento. È per questo che l’ispettore napoletano dell’Italia degli anni ’30 – nato dai romanzi di Maurizio de Giovanni e ora su Rai Uno diretto da Alessandro D’Alatri – tiene lontano l’amore. «Lo considera una minaccia», ci ha raccontato Lino Guanciale che lo interpreta, «Ha il terrore di trasmettere questo “dono” a un figlio, quindi teme di riprodursi e tiene lontano il mondo femminile». Enrica e Livia, Il Commissario RicciardiEnrica e Livia, Il Commissario RicciardiEnrica e Livia, Il Commissario RicciardiEnrica e Livia, Il Commissario RicciardiEnrica e Livia, Il Commissario RicciardiEnrica e Livia, Il Commissario RicciardiEnrica e Livia, Il Commissario RicciardiEnrica e Livia, Il Commissario Ricciardi

Janek1984 : Cosa mi hai fatto non lo so Ricciardi.. Ma ad un certo punto mi hai rapita... Capisco Livia e capisco Enrica. Ma c… - MariaMassaro4 : @LinoGuanciale Soprattutto Enrica e Bambinella. Di Ricciardi lo sguardo, Maione, Modo e Livia li immaginavo diversi… - andrewsword2 : RT @luca_squillante: @Curenna @andrewsword2 Sì. Ho molte riserve per Livia, rimando Enrica e boccio senza appello il medico legale (Max Gaz… - luca_squillante : @Curenna @andrewsword2 Sì. Ho molte riserve per Livia, rimando Enrica e boccio senza appello il medico legale (Max… - seasplu : @_elisarcastic No, vabbuoh Enrica mi piace, non dico il contrario, però non so Livia mi ha ispirato da subito. -