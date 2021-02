Live | Valeria Marini non incontra l’ex | accuse contro la showgirl

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Anon è la D’Urso l’inmancato e lo sa distanza tra i due ex fidanzati Ieri sera aNon è la d’Ursoavrebbe dovuto confrontarsi confidanzato Gianluigi Marino. Ma laha rifiutato dirlo: tutto dopo aver ascoltato leda lui lanciate nei suoi confronti, che avrebbero portato alla fine della relazione. In particolare,si è rifiutata di vederlo per parlarci, dopo il video mandato in onda in cui si sentedire che la causa della fine del rapporto è da attribuire alla mamma della, la signora Gianna.non ha preso benissimo le sue parole. E ha replicato, ...

Ultime Notizie dalla rete : Live Valeria

Questo confronto alNon è la D'Urso non s'ha da fare. In ascensoreMarini non vuole entrare: nessun incontro con Gianluigi (il suo ex). Che attacca la signora Gianna , madre della Marini. "Aveva le ginocchia ......sarda ne ha dato prova anche nell'ultima ospitata fatta dadi Barbara d'Urso , domenica 31 gennaio, dove ha avuto un faccia a faccia con il suo ex fidanzato, Gianluigi Martino , 36....a Live Valeria Marini avrebbe dovuto confrontarsi con l’ex fidanzato Gianluigi Marino. Ma la showgirl ha rifiutato di incontrarlo ...Valeria Marini da Barbara d'Urso difende la madre Gianna dalle accuse del suo ex, che ritiene la donna responsabile della loro rottura ...