LIVE Prada Cup | Luna Rossa-Ineos in DIRETTA | novità in arrivo per la sfida agli inglesi

L'ANALISI DI STEFANO VEGLIANI: Ineos-Luna Rossa NON FINIRA' 7-0. PROSSIMA COPPA AMERICA IN CAMPO NEUTRO? LA 'NUOVA' FORMAZIONE DI Luna Rossa: PIETRO SIBELLO TATTICO DI LUSSO JAMES SPITHILL: "Luna Rossa E' MIGLIORATA, MA NON BASTA. ABBIAMO NOVITA' IN arrivo" FRANCESCO BRUNI: "Luna Rossa ORA E' MOLTO VELOCE, VOGLIAMO LA RIVINCITA CON Ineos" MAX SIRENA: "LA COMUNICAZIONE A BORDO DI Luna Rossa E' MIGLIORATA MOLTISSIMO" LA CRONACA DELLA QUARTA REGATA: Luna Rossa FIRMA IL 4-0

