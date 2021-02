‘Live – Non è la D’Urso’, Walter Zenga racconta come ha vissuto l’incontro con Andrea Zenga nella Casa, poi si scontra con le sfere e… (Video) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il momento dell’incontro di Walter Zenga col figlio Andrea avvenuto venerdì scorso al Grande Fratello Vip 5 ha senza ombra di dubbio toccato, sia in positivo che in negativo, i telespettatori di Canale 5, rimasti colpiti dalla scena. A catturare maggiormente l’attenzione, però, è stato il gieffino che chiedeva al padre di ricucire non solo con lui, ma anche col fratello Nicolò, che per lui è stato un secondo papà, oltre allo sfogo di pianto subito dopo che il campione ha abbandonato la Casa. Ospite ieri sera a Live – Non è La D’Urso, Zenga ha spiegato le proprie difficoltà nel mantenere i rapporti con i figli, essendo costretto per lavoro a vivere lontano da loro e non ha nascosto di aver decisamente poco gradito alcune esternazioni fatte sul suo conto ... Leggi su isaechia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il momento deldicol figlioavvenuto venerdì scorso al Grande Fratello Vip 5 ha senza ombra di dubbio toccato, sia in positivo che in negativo, i telespettatori di Canale 5, rimasti colpiti dalla scena. A catturare maggiormente l’attenzione, però, è stato il gieffino che chiedeva al padre di ricucire non solo con lui, ma anche col fratello Nicolò, che per lui è stato un secondo papà, oltre allo sfogo di pianto subito dopo che il campione ha abbandonato la. Ospite ieri sera a Live – Non è La D’Urso,ha spiegato le proprie difficoltà nel mantenere i rapporti con i figli, essendo costretto per lavoro a vivere lontano da loro e non ha nascosto di aver decisamente poco gradito alcune esternazioni fatte sul suo conto ...

