‘Live – Non è la D’Urso’, Valeria Marini ai ferri corti col suo ex Gianluigi Martino: prima rifiuta il faccia a faccia, poi gli lancia una pesante accusa (Di lunedì 1 febbraio 2021) Picchi di trash ieri sera a Live – Non è la D’Urso, durante il confronto/scontro tra Valeria Marini e il suo ormai ex compagno, Gianluigi Martino. I due si sarebbero dovuti incontrare nel famoso ascensore di Barbara D’Urso, ma la biondissima showgirl ha completamente perso le staffe quando le sono stati mostrati dei filmati in cui l’uomo parlava male della mamma e attribuiva a quest’ultima la fine della loro relazione. Le parole di Gianluigi hanno sconvolto a tal punto Valeria che quest’ultima non ha potuto non mostrare la propria reticenza a incontrarlo da vicino, lasciando dapprima perplessa Barbara, che poi ha compreso lo stato d’animo della Marini e ha accettato che il loro confronto avvenisse a distanza: L’unica cosa vera che ha detto è che ... Leggi su isaechia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Picchi di trash ieri sera a Live – Non è la D’Urso, durante il confronto/scontro trae il suo ormai ex compagno,. I due si sarebbero dovuti incontrare nel famoso ascensore di Barbara D’Urso, ma la biondissima showgirl ha completamente perso le staffe quando le sono stati mostrati dei filmati in cui l’uomo parlava male della mamma e attribuiva a quest’ultima la fine della loro relazione. Le parole dihanno sconvolto a tal puntoche quest’ultima non ha potuto non mostrare la propria reticenza a incontrarlo da vicino, lasciando dapperplessa Barbara, che poi ha compreso lo stato d’animo dellae ha accettato che il loro confronto avvenisse a distanza: L’unica cosa vera che ha detto è che ...

