Lite familiare | cercano di proteggere l’anziana mamma dalla furia del fratello | «Dammi i soldi per la droga»

(Di lunedì 1 febbraio 2021)alle porte di Pomezia. Gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti in via di Pratica in zona Castel Romano, per la segnalazione di un’accesa discussione tra fratelli e, giunti sul posto, hanno trovato L.G. 48enne incon i fratelli. Questi ultimi hanno raccontato che, probabilmente in crisi di astinenza, il 48enne aveva minacciato verbalmente la madre 83enne al fine di farsi dare iper acquistare sostanza stupefacente, episodi tra l’altro frequenti che avvengono da anni. Inutili i tentativi da parte degli agenti di calmare l’uomo che ha iniziato a colpirli con calci e pugni, procurandosi anche delle lesioni, motivo per cui è stato trasportato al Sant’Eugenio per gli accertamenti del caso. L’uomo che da anni minaccia e maltratta la madre facendola vivere in un continuo stato d’ansia è ...

Sono intervenuti a seguito di una segnalazione per un'animata lite familiare che si stava svolgendo al quartiere San Paolo. Così, i poliziotti della Questura sono intervenuti per sedare, con non poche difficoltà, un'animata lite in famiglia. In particolare un barese pluripregiudicato di 40 anni ha aggredito i poliziotti.