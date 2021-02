L’Italia è in scacco: ecco i possibili scenari politici (Di lunedì 1 febbraio 2021) La crisi di Governo imperversa in Italia con Fico investito del mandato esplorativo per ricompattare la maggioranza: ecco i possibili scenari. fico (instagram)Il futuro delL’Italia, dal punto di vista economico e sociale, è sicuramente legato alla crisi di Governo. Mattarella ha investito Fico del mandato esplorativo per cercare un’intesa per la prosecuzione dell’esecutivo, evitando di conseguenza le elezioni anticipate. Leggi qui —> Lotteria scontrini da lunedì: ecco di cosa si tratta Leggi qui —> Emergenza smog: il 2020 anno critico in 35 città italiane Nei giorni scorsi sono partite le consultazioni con i capi gruppo politici a Montecitorio. In discussione la fiducia premier dimissionario Conte, nonostante la scelta di Italia Viva di ritirare i ministri nelle ... Leggi su kronic (Di lunedì 1 febbraio 2021) La crisi di Governo imperversa in Italia con Fico investito del mandato esplorativo per ricompattare la maggioranza:. fico (instagram)Il futuro del, dal punto di vista economico e sociale, è sicuramente legato alla crisi di Governo. Mattarella ha investito Fico del mandato esplorativo per cercare un’intesa per la prosecuzione dell’esecutivo, evitando di conseguenza le elezioni anticipate. Leggi qui —> Lotteria scontrini da lunedì:di cosa si tratta Leggi qui —> Emergenza smog: il 2020 anno critico in 35 città italiane Nei giorni scorsi sono partite le consultazioni con i capi gruppoa Montecitorio. In discussione la fiducia premier dimissionario Conte, nonostante la scelta di Italia Viva di ritirare i ministri nelle ...

francesca_fra : @Quirinale come si può permettere ad un essere come #Renzi di tenere in scacco l'Italia? Forza politica che ha conq… - bure74 : @pdnetwork per me è un grosso errore fare il patto col diavolo,ma se proprio volete farlo,fate in modo di non esser… - bure74 : @Mov5Stelle per me è un grosso errore fare il patto col diavolo,ma se proprio volete farlo,fate in modo di non esse… - pamy12001 : . Renzi tiene sotto scacco 5S-Pd. E ora vuole la Boschi all'Economia renziana al Mef al posto di Gualtieri? L'ex ro… - AuricchioAurora : RT @BernardusGui: Vedere #Renzi che tiene sotto scacco l'Italia mi da' quella stessa nausa che provavo a vedere #Renzi che teneva sotto sca… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia scacco Confindustria: «Manifattura mondiale sotto scacco, ma l’Italia resiste» Corriere della Sera