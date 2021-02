L’Italia è ancora prima in Ue per dosi distribuite. Ne ha ricevute oltre 1,8 milioni. Boccia: “E’ una corsa contro il tempo. Fondamentale l’unità delle Regioni” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Secondo gli ultimi dati del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc), L’Italia ha ricevuto un totale di oltre 1,8 milioni di dosi di vaccino anti-Covid, di queste 1,4 milioni sono state già somministrate. L’Italia continua a essere, dunque, prima per dosi distribuite, ma mancano i dati della Francia, e per alcuni parametri anche Germania, Finlandia e di altri Paesi. Le dosi distribuite in Italia per cento abitanti sono 3,6 (5,4 Olanda; 6,1 Danimarca; fino a 11,8 in Irlanda). Il 2,5% di italiani ha avuto la prima dose, il 2,6% di tedeschi, l’11,5% di irlandesi. Intanto nel Lazio sono partite le prenotazioni online per la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Secondo gli ultimi dati del Centro europeo per illlo e la prevenzionemalattie (Ecdc),ha ricevuto un totale di1,8didi vaccino anti-Covid, di queste 1,4sono state già somministrate.continua a essere, dunque,per, ma mancano i dati della Francia, e per alcuni parametri anche Germania, Finlandia e di altri Paesi. Lein Italia per cento abitanti sono 3,6 (5,4 Olanda; 6,1 Danimarca; fino a 11,8 in Irlanda). Il 2,5% di italiani ha avuto ladose, il 2,6% di tedeschi, l’11,5% di irlandesi. Intanto nel Lazio sono partite le prenotazioni online per la ...

