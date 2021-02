L’Italia che risorge? Si trova nelle opere dei Macchiaioli: riapre a Padova la mostra dei “capolavori del tempo sospeso” (Di lunedì 1 febbraio 2021) BoGiovani, ribelli, mazziniani: credevano in una libertà – di spirito, di pensiero, di parola – che a metà Ottocento era ancora un miraggio. Provarono a fare la rivoluzione con le armi ma a loro riuscì meglio con i pennelli, a partire dal gesto più rivoluzionario di tutti: aprire la porta di casa e uscire all’aperto per dipingere la realtà. All’indomani dei moti del 1848, nel Caffè di Firenze che prendeva il nome da Michelangelo gli incontri di quei pittori che seppero “dare al falso l’illusion del vero” alterarono il corso della storia dell’arte. Ma L’Italia, sospesa tra le (dis)illusioni dell’Ottocento al tramonto e l’alba del nuovo secolo, non era ancora pronta ad accogliere la loro rivoluzione: ai suoi occhi erano solo Macchiaioli, “imbrattatori” di tele incompiute, e così rimasero per decenni. È quasi finita l’attesa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) BoGiovani, ribelli, mazziniani: credevano in una libertà – di spirito, di pensiero, di parola – che a metà Ottocento era ancora un miraggio. Provarono a fare la rivoluzione con le armi ma a loro riuscì meglio con i pennelli, a partire dal gesto più rivoluzionario di tutti: aprire la porta di casa e uscire all’aperto per dipingere la realtà. All’indomani dei moti del 1848, nel Caffè di Firenze che prendeva il nome da Michelangelo gli incontri di quei pittori che seppero “dare al falso l’illusion del vero” alterarono il corso della storia dell’arte. Ma, sospesa tra le (dis)illusioni dell’Ottocento al tramonto e l’alba del nuovo secolo, non era ancora pronta ad accogliere la loro rivoluzione: ai suoi occhi erano solo, “imbrattatori” di tele incompiute, e così rimasero per decenni. È quasi finita l’attesa ...

