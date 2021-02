Lione, De Sciglio vuole rimanere: “Sono felice qui e punto all’Europeo” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Escluso, per il momento, dal progetto della Juventus, Mattia De Sciglio non ha faticato a mostrare in mostra il suo talento altrove. Il terzino ex Milan è stato girato in prestito al Lione, di cui sta diventando una pedina importante. La squadra di Rudi Garcia è in lotta per la vittoria della Ligue 1.caption id="attachment 1042083" align="alignnone" width="1659" De Sciglio (Instagram)/captionBUONI PROPOSITILo stesso De Sciglio commenta il suo momento a Goal.com: "Voglio giocare delle buone partite qui fino alla fine del campionato e spero di essere convocato per l'Europeo. Poi vedremo, ma di sicuro non mi dispiacerebbe restare a Lione. Mi sento benissimo, sto trovando il mio ritmo e questo è molto importante. Non importa se gioco a destra o a sinistra, la cosa più importante è giocare. ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 febbraio 2021) Escluso, per il momento, dal progetto della Juventus, Mattia Denon ha faticato a mostrare in mostra il suo talento altrove. Il terzino ex Milan è stato girato in prestito al, di cui sta diventando una pedina importante. La squadra di Rudi Garcia è in lotta per la vittoria della Ligue 1.caption id="attachment 1042083" align="alignnone" width="1659" De(Instagram)/captionBUONI PROPOSITILo stesso Decommenta il suo momento a Goal.com: "Voglio giocare delle buone partite qui fino alla fine del campionato e spero di essere convocato per l'Europeo. Poi vedremo, ma di sicuro non mi dispiacerebbe restare a. Mi sento benissimo, sto trovando il mio ritmo e questo è molto importante. Non importa se gioco a destra o a sinistra, la cosa più importante è giocare. ...

