Liga | decide Iglesias | il Betis stende l' Osasuna

Corriere dello Sport

L'Osasuna rimedia la decima sconfitta in questae rimane al terzultimo posto in graduatoria con l'Alaves.Momo Salah : doppietta nel secondo tempo per l'egiziano che anticipa il sigillo di Wijnaldum. Inutile per i padroni di casa la rete di Dawson nel finale. Per i Reds è la seconda vittoria ...BARCELLONA (Spagna) - I 555.237.619 milioni di euro del contratto di Leo Messi spiattellati in prima pagina da El Mundo pochi giorni fa continuano a fare notizia e a quanto pare stanno portando a ulte ...Vince il Betis Siviglia nel monday night della 21/a giornata della Liga spagnola. La squadra andalusa ha battuto 1-0 l'Osasuna: decide la rete di Iglesias al 34' del secondo tempo. (ANSA) ...