“L’ho lasciato per amore”. Domenica in, Caterina Balivo in lacrime da zia Mara Venier. È lei stessa a raccontarlo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo l’addio a Vieni da me ad alla televisione avvenuto lo scorso maggio in piena emergenza coronavirus, Caterina Balivo è ritornata in onda come giurata nella nuova edizione de Il cantante mascherato condotta da Milly Carlucci. Oggi invece è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, dove prima di tutto ha rotto il silenzio proprio sull’addio a Vieni da me. E nel dettaglio, Caterina Balivo in lacrime ha confessato: “È dal 2003 che lavoro tutti i giorni in tv, ho fatto tanti quotidiani, mi sono impegnata e divertita e mio marito è stato sempre accanto a me facendo anche dei sacrifici e dei passi indietro.” “Il coronavirus però avrebbe potuto danneggiare la persona che ho accanto. Ed io pensare di passare un anno senza di lui a casa non ce ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo l’addio a Vieni da me ad alla televisione avvenuto lo scorso maggio in piena emergenza coronavirus,è ritornata in onda come giurata nella nuova edizione de Il cantante mascherato condotta da Milly Carlucci. Oggi invece è stata ospite diIn, dove prima di tutto ha rotto il silenzio proprio sull’addio a Vieni da me. E nel dettaglio,inha confessato: “È dal 2003 che lavoro tutti i giorni in tv, ho fatto tanti quotidiani, mi sono impegnata e divertita e mio marito è stato sempre accanto a me facendo anche dei sacrifici e dei passi indietro.” “Il coronavirus però avrebbe potuto danneggiare la persona che ho accanto. Ed io pensare di passare un anno senza di lui a casa non ce ...

reportrai3 : L’ascesa di Salvatore Palella inizia da Acireale. Compra anche la squadra di calcio, ma l’incantesimo si rompe pres… - Nala25801926 : quindi l'ho tenuto con me per il compleanno e la festa e poi l'ho lasciato andare. Ancora sono triste per non averl… - vaffammoc : @chloeyazlov in realtà è perché non sapevo il napoletano e pensavo che accirt fosse un modo di dire tipo “ah però c… - bacini : ho lasciato in sospeso Great Pretender, mi sento in colpa? sì inizierò un altro anime? sì — è normalissimo io devo… - Agata782121285 : @roeswvood io ho il presentimento che possa nominare Samantha, se resta, per l'uscita della donna che l'ha ispirata… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ho lasciato “Gli esperimenti di Mengele come la legge sull’aborto”: la frase choc di un prete a Marsala Il Fatto Quotidiano