Lexus - Un teaser annuncia la nuova strategia del brand

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 1 febbraio 2021) In occasione della pubblicazione dei risultati sulle vendite nell'anno 2020, lahato l'adozione di unaglobale a partire dalla prossima primavera. La Casa, infatti, prevede di presentare entro la fine del 2021 una concept e un modello di serie, i quali daranno il via a un piano di rinnovamento dell'immagine e dei contenuti delle vetture prodotte dal marchio premium del gruppo Toyota. L'alba di unaera. Per il momento non sono stati forniti indizi concreti sui cambiamenti a cui i veicoliandranno incontro: l'unica indicazione rilasciata riguarda un approccio volto ad assecondare le esigenze e gli stili di vita dei clienti del. La Casa ha già cambiato immagine negli anni, andando di volta in volta a sottolineare ...