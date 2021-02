L’ex (futura) maggioranza seduta attorno al tavolo, si lavora sul programma (Di lunedì 1 febbraio 2021) Continua l’esplorazione del Presidente Fico, sui temi ci sono divergenze ma si lavora al programma. Pd e M5S sembrano paradossalmente distanti Pd e 5 Stelle insieme in Umbria (rete)Il paradosso finale di questa crisi si sta consumando in queste ore. La distanza vera è quella che sui temi che non sono politici ma tecnici. Si parta dalla giustizia, punto di caduta finale per il Conte II. La visione giustizialista del Movimento Cinque Stelle nulla ha a che fare con quello che il Partito Democratico pensa. Era stato proprio L’ex Ministro Orlando nelle scorse settimane a sottolineare che lui, quando era all’opposizione si era scontrato fortemente con quella visione del comparto della giustizia. Salvo poi abbassare il volume della sua voce il giorno del voto. Possibile rottura anche sul piano vaccini. Il lavoro svolto da ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Continua l’esplorazione del Presidente Fico, sui temi ci sono divergenze ma sial. Pd e M5S sembrano paradossalmente distanti Pd e 5 Stelle insieme in Umbria (rete)Il paradosso finale di questa crisi si sta consumando in queste ore. La distanza vera è quella che sui temi che non sono politici ma tecnici. Si parta dalla giustizia, punto di caduta finale per il Conte II. La visione giustizialista del Movimento Cinque Stelle nulla ha a che fare con quello che il Partito Democratico pensa. Era stato proprioMinistro Orlando nelle scorse settimane a sottolineare che lui, quando era all’opposizione si era scontrato fortemente con quella visione del comparto della giustizia. Salvo poi abbassare il volume della sua voce il giorno del voto. Possibile rottura anche sul piano vaccini. Il lavoro svolto da ...

