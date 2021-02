giornaleradiofm : Lega Navale Italiana: De Renzis Sonnino capo comunicazione: (ANSA) - ROMA, 01 FEB - La presidenza nazionale della L… - NauticaReport : Lega Navale Italiana: nominato il nuovo Capo Ufficio Comunicazione e Promozione - LegaNavale_MI : Foto appena pubblicata @ Lega Navale Sez. Milano-Base Dervio - PressMareItalia : La Presidenza Nazionale della #LegaNavaleItaliana ha #nominato #AntonellodeRenzisSonnino Capo Ufficio Comunicazione… - WhanauElements : Best Merla Day @_daiana102 @davide_procopio_ @luigi.dalfonso.5 @giuse.cuce21 @kella.95 @marcuszump @michele_4821.ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Navale

Lega Navale Italiana

La presidenza nazionale dellaItaliana ha nominato Antonello De Renzis Sonnino capo ufficio comunicazione e promozione, in sostituzione di Andrea Fazioli. Cinquantasette anni, contrammiraglio in ausiliaria della Marina ...Al termine della cerimonia, il CantiereVittoria ha consegnato un crest ai rappresentanti ... Le unità della Guardia Costiera italiana sono modernissimi mezzi inleggera di alluminio, ...(ANSA) – ROMA, 01 FEB – La presidenza nazionale della Lega Navale Italiana ha nominato Antonello De Renzis Sonnino capo ufficio comunicazione e promozione, in sostituzione di Andrea Fazioli. Cinquanta ...(ANSA) – ROMA, 01 FEB – La presidenza nazionale della Lega Navale Italiana ha nominato Antonello De Renzis Sonnino capo ufficio comunicazione e promozione, in sostituzione di Andrea Fazioli. Cinquanta ...