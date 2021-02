Le sinergie e l' unione fanno il successo per tutti

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Bolzano. Sede della Gallmetzer Holding. Luogo di lavoro per circa 400 tra dipendenti e collaboratori. Soffitto panoramico, un trionfo di palme e di verde esotico. Rivoli d’acqua che finiscono in un piccolo stagno, carpe giapponesi. Tutto sembra fermo, quieto, quasi immobile. Forse un inganno dei sensi, più verosimilmente la trasposizione plastica dell’ordine mentale dell’uomo e dell’imprenditore che ha scelto tutto questo per la sede del suo gruppo industriale. “Un’atmosfera di serenità per una testa inquieta perché sempre in movimento, e quando sono inquieto è tempo perdi correre”. Si presenta con le parole dei suoi collaboratori, Dietrich Gallmetzer, un imprenditore che conduce con etica e determinazione l’azienda famigliare, da lui stessa creata. Vogliamo azzardare? Facciamolo. La Terra ruota su sé stessa di continuo eppure ci appare ferma. Nel frattempo, ...