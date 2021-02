Le serie tv da guardare a febbraio, tra grandi ritorni e nuovi titoli da non perdere (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il ritorno di For All Mankind, di Pennyworth, la terza stagione di S.W.A.T., la quarta di The Resident, di 9-1-1 e di The Good Fight, l’ottava di The Blacklist e le novità assolute Raised by Wolves, Tutta colpa di Freud, Your Honor, El Internado e Hausen. febbraio non delude quanto a serie, tenendo a mente anche che il 23/2 debutta Star, il nuovo canale integrato nell’universo di Disney+ che si porta Big Sky e Love, Victor. L’estate in cui imparammo a volare – dal 3 febbraio su Netflix Le protagoniste di due dei medical drama più apprezzati degli ultimi decenni, Katherine Heigl di Grey’s Anatomy e Sarah Chalke di Scrubs, recitano nella serie tratta dal romanzo di Kristin Hannah, che narra dell’amicizia inossidabile al femminile che percorre tre decenni. Naked Attraction Italia – dal 7 febbraio su ... Leggi su newsagent (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il ritorno di For All Mankind, di Pennyworth, la terza stagione di S.W.A.T., la quarta di The Resident, di 9-1-1 e di The Good Fight, l’ottava di The Blacklist e le novità assolute Raised by Wolves, Tutta colpa di Freud, Your Honor, El Internado e Hausen.non delude quanto a, tenendo a mente anche che il 23/2 debutta Star, il nuovo canale integrato nell’universo di Disney+ che si porta Big Sky e Love, Victor. L’estate in cui imparammo a volare – dal 3su Netflix Le protagoniste di due dei medical drama più apprezzati degli ultimi decenni, Katherine Heigl di Grey’s Anatomy e Sarah Chalke di Scrubs, recitano nellatratta dal romanzo di Kristin Hannah, che narra dell’amicizia inossidabile al femminile che percorre tre decenni. Naked Attraction Italia – dal 7su ...

