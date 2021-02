Le Iene, Luigi Pelazza condannato per violenza privata (Di lunedì 1 febbraio 2021) Guai per il volto noto de Le Iene, il programma di punta di Italia Uno che da anni si occupa di servizi e inchieste di vario genere. Parliamo infatti dell’inviato Luigi Pelazza che è stato oggi condannato al carcere per l’accusa di violenza domestica ai danni di un’altra giornalista, Guia Soncini. Luigi Pelazza: la condanna per fatti che risalgono al 2015 Per aver chiara la dinamica dei fatti bisogna ripercorrere a ritroso l’accaduto sino ad arrivare al 2015 quando, Luigi Pelazza, si introduceva in un cortile all’interno del palazzo della giornalista Guia Soncini. L’obiettivo? Intervistarla. Domande insistenti nel classico “modus operando Iene” e un obiettivo perseguito sin nel cortile dove la donna vive, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Guai per il volto noto de Le, il programma di punta di Italia Uno che da anni si occupa di servizi e inchieste di vario genere. Parliamo infatti dell’inviatoche è stato oggial carcere per l’accusa didomestica ai danni di un’altra giornalista, Guia Soncini.: la condanna per fatti che risalgono al 2015 Per aver chiara la dinamica dei fatti bisogna ripercorrere a ritroso l’accaduto sino ad arrivare al 2015 quando,, si introduceva in un cortile all’interno del palazzo della giornalista Guia Soncini. L’obiettivo? Intervistarla. Domande insistenti nel classico “modus operando” e un obiettivo perseguito sin nel cortile dove la donna vive, ...

ilpost : L’inviato delle “Iene” Luigi Pelazza è stato condannato per violenza privata nel caso che coinvolge la giornalista… - Corriere : Luigi Pelazza, inviato de «Le Iene» condannato a 2 mesi: entrò nel palazzo di Guia Soncini - BenjaminW1892 : RT @francofontana43: L’inviato delle Iene Luigi Pelazza condannato a 2 mesi per violenza privata nei riguardi della giornalista Guia Soncin… - francofontana43 : L’inviato delle Iene Luigi Pelazza condannato a 2 mesi per violenza privata nei riguardi della giornalista Guia Son… - salvocomplicaz2 : RT @Corriere: Luigi Pelazza, inviato de «Le Iene» condannato a 2 mesi: entrò nel palazzo di Guia Soncini -