Le condizioni di Italia Viva per la nascita del Conte Ter. Rosato: "Serve una bicamerale per il Recovery e una per le riforme. Sono terreni su cui coinvolgere l'opposizione" (Di lunedì 1 febbraio 2021) "Una commissione bicamerale per il Recovery Plan e una per le riforme". E' questa la richiesta avanzata da Italia Viva al tavolo sul programma (leggi l'articolo), in corso a Montecitorio e presieduto dal presidente della Camera, Roberto Fico. "E' assolutamente vero, ed è nell'interesse di un rapporto diverso che si deve instaurare con l'opposizione. Vale per le riforme e anche per la gestione del Recovery: non si può fare da soli, Sono terreni su cui coinvolgere l'opposizione" ha confermato a Tagadà il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato. "Questo governo deve nascere con un documento scritto – ha aggiunto il renziano -, non ...

