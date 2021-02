Le caramelle dure che ti dicono se hai contratto il virus del Covid

Leggi su agi

(Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - Uno studio della Ohio State University sta testando un metodo insolito per sottoporre a screening le persone esposte al Sars-CoV-2, che prevede l'utilizzo di. Sebbene sintomi come tosse, febbre e mancanza di respiro siano comuni, almeno l'86 per cento dei pazienti positivi riferiscono una perdita dell'olfatto. Per l'esperimento vengono usate ottodello stesso colore e in gusti diversi. Ai partecipanti verrà chiesto di identificare l'odore e il gusto delleogni giorno per 90 giorni. Se uno dei loro sensi sembra non funzionare, un'app li avviserà di entrare in quarantena e il soggetto verrà immediatamente testato per-19. "A chi non piacciono le?", chiede retoricamente il co-leader del progetto Christopher ...