Le anticipazioni della nuova puntata di PresaDiretta | 1 febbraio

Leggi su ck12

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Questa sera non andrà in onda Report, dopo la 24esima e ultimastagione. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci lascerà spazio a. Il programma condotto da Riccardo Iacona si farà spazio tra le principali questioni attuali, come quella del Covid-19, quindi la sanità, la crisi economica del paese e quella ambientale. (photo repertorio Rai.it)Stasera 1torna su Rai 3 il programma, condotto da Riccardo Iacona: otto appuntamenti in prima serata, ripercorrendo il momento emergenziale dettato dal Covid, la crisi economica, sanitaria e sociale. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il dramma che mette a rischio la carriera di Nek: il doloroso motivo La primasarà all’insegna di due regioni protagoniste: la Calabria e la Lombardia, ...