Lazio, Vavro ai saluti: trattativa avviata con l'Huesca (Di lunedì 1 febbraio 2021) Calciomercato Lazio: Denis Vavro potrebbe lasciare il club biancoceleste e approdare all'Huesca, in Spagna. Le ultime notizie L'arrivo di Musacchio in difesa non fa che aumentare la concorrenza nel reparto arretrato. La Lazio si concentra allora sulle uscite, e l'indiziato a lasciare la Capitale potrebbe essere Denis Vavro, arrivato nel 2019 con grandi speranze, la maggior parte disattese. Secondo quando riporta Gianlucadimarzio.com, al centrale slovacco sarebbe interessato il club spagnolo Huesca. L'ex Copenaghen in questa stagione ha collezionato appena due presenze e potrebbe così cambiare aria direzione Liga Spagnola.

