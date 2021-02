Lavoro | Stern Nexumstp | ' blocco licenziamenti ha scaricato crisi su fasce deboli'

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Labitalia) - "La circostanza si verifica nonostante ildeiche ormai perdura da circa un anno. La misura decisa dal governo italiano, e che secondo alcune forze politiche sarebbe da prorogare fino all'estate, ha di fattotutta lasullepiùdel mercato del, in primis i lavoratori a termine, che non hanno visto i propri contratti stabilizzarsi". Lo afferma Paolo, presidente della società di consulenza, che assiste oltre 10 mila imprese italiane ed esperto di diritto del, commentando i dati sull'occupazione diffusi oggi dall'Istat, secondo cui, ricorda, "a dicembre 2020 si interrompe il trend positivo che tra luglio e novembre ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Stern

Fiscoetasse

Apple è alsu una tecnologia per le impronte digitali che integrerà nei futuri iPhone 13, una ... A riferirlo è Joannadel Wall Street Journal . La redattrice del WSJ ha riportato l'...La moglie lo cerca, i colleghi dilo cercano, le gemelle lo cercano ma Arnaldo ha spento il ... film azione, drammatico, thriller del 2007 di Josef Rusnak e Joshua Michael, con Wesley ...Lo afferma Paolo Stern, presidente della società di consulenza Nexumstp, che assiste oltre 10 mila imprese italiane ed esperto di diritto del lavoro, commentando i dati sull'occupazione diffusi oggi ...Il Touch ID sta per tornare su iPhone. Se ne parla da mesi ma questa volta a sostenerlo è il Wall Street Journal, convinto che Apple stia lavorando per proporlo già con la prossima linea di iPhone. Lo ...