Lavoro: a dicembre persi 101mila posti, nel 2020 444mila (Di lunedì 1 febbraio 2021) A dicembre tornano a calare gli occupati e si registra un incremento dei disoccupati e degli inattivi. Lo riferisce l'Istat, secondo cui il tasso di disoccupazione è salito al 9,0% (+0,2 punti) a dicembre. Tra i giovani il tasso è aumentato al 29,7% (+0,3 punti). A dicembre gli occupati diminuiscono di 101.000 unità, interrompendo l'andamento positivo che tra luglio e novembre aveva portato a un recupero di 220.000 occupati, fa notare l'Istat. La diminuzione dell'occupazione (-0,4% rispetto a novembre) coinvolge le donne, i lavoratori sia dipendenti sia autonomi e caratterizza tutte le classi d'età, con l'unica eccezione degli ultracinquantenni che mostrano una crescita; sostanzialmente stabile la componente maschile. Sale il tasso di disoccupazione Il numero di persone in cerca di Lavoro torna a crescere (+1,5%, pari ...

