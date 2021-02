L’avete riconosciuta? È la bellissima attrice de ‘Il Commissario Ricciardi’ | incredibile | immensa bellezza!

Leggi su sologossip

(Di lunedì 1 febbraio 2021) In questa foto è la giovanissimache recita nella serie televisiva ‘Il? CheÈ iniziata da appena una settimana ‘Il, eppure ha già conquistato tutti. Lunedì 25 Gennaio, lo sappiamo benissimo, è andata in onda la sua prima puntata. E questa sera, Lunedì 1 Febbraio, andrà in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.