Lautaro Martinez, è nata Nina: "Benvenuta nella nostra vita amore nostro" (FOTO)

Fiocco rosa per Lautaro Martinez e Agustin Gandolfo, al settimo cielo entrambi per la nascita della loro prima bambina. Il suo nome è Nina, ed è stata presentata sui social dalla madre: "Benvenuta nella nostra vita amore nostro", ha scritto l'argentina postando il primo scatto di famiglia.

