“L’angelo della speranza” | messaggio d’amore e di fede in tempi di pandemia 

di Anita Curci "La preghiera non è un'evasione, ma il luogo in cui presentiamo a Dio la nostra verità profonda e in cui sperimentiamo la forza del suo amore che guarisce. Tuttavia, non è tanto importante chiedere la guarigione quanto rimettere a Dio le proprie ferite interiori affinché esse possano essere attraversate dal suo amore". Questo lo spirito del volume di Giovanni Capurso "L'angelo della speranza – Colloqui con Anselm Grün" edizioni Elledici, pagg 32, euro 5,00. in foto la copertina del libro L'angelo della speranza (foto comunicato stampa)Il testo, che si dipana attraverso una breve ma intensa intervista ad Anselm Grün, padre benedettino tedesco autore di oltre 300 libri di spiritualità, affronta le ataviche questioni sul bene e il male, sul senso della

