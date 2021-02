L’Amica Geniale 3 si sposta a Firenze per il matrimonio di Elena? Oggi il primo ciak (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’Amica Geniale 3 si sposta a Firenze. Dopo le prime riprese che si sono tenute a Napoli nelle scorse settimane, il cast della serie di Rai1 si sposterà proprio in quel di Firenze per un primo ciclo di lavori che andranno avanti per una ventina di giorni. Cast e crew dovrebbero tornare poi a Firenze a settembre per un altro ciclo di riprese ma, a quel punto, sul set potrebbe non esserci più l’amata Margherita Mazzucco nei panni di Elena bensì l’attrice “senior” che prenderà il suo posto per raccontare la sua età adulta. ATTENZIONE SPOILER! Chi ha letto il romanzo Storia di Chi Fugge e di Chi Resta, sa bene che nel terzo capitolo, dopo una parentesi a Napoli, Elena Greco tornerà a Firenze per l’imminente ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021)3 si. Dopo le prime riprese che si sono tenute a Napoli nelle scorse settimane, il cast della serie di Rai1 si sposterà proprio in quel diper unciclo di lavori che andranno avanti per una ventina di giorni. Cast e crew dovrebbero tornare poi aa settembre per un altro ciclo di riprese ma, a quel punto, sul set potrebbe non esserci più l’amata Margherita Mazzucco nei panni dibensì l’attrice “senior” che prenderà il suo posto per raccontare la sua età adulta. ATTENZIONE SPOILER! Chi ha letto il romanzo Storia di Chi Fugge e di Chi Resta, sa bene che nel terzo capitolo, dopo una parentesi a Napoli,Greco tornerà aper l’imminente ...

