L’allarme del neurologo spagnolo | “Un nuovo virus rischia di essere molto più grave”

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Un vero e proprio allarme apocalittico. Quello lanciato dal, Juan Fueyo che nel suo libro “Virale: la storia dell’eterna lotta dell’umanità contro i” lancia un avvertimento ad un mondo già stravolto dal corona. Secondo Fueyo “c’èsovraffollamento nelle città e questo è il grande problema, la globalizzazione”, che dunque rappresenterebbe una delle cause per la diffusione del. “Se arriva undel vaiolo che è più letale e ha la caratteristica di infettare parti più ampie della popolazione, saràpiù“, ha spiegato Fueyo prima di aggiungere: “Bisogna aver paura edconsapevoli. Ora siamo in uno dei picchi maggiori della pandemia e ...