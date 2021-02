Lady Diana pop nell’ultima opera di aleXsandro Palombo per campagna sensibilizzazione su bulimia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Once upon a time aleXsandro Palombo Lady Diana è la nuova protagonista pop delle opere dell’artista contemporaneo aleXsandro Palombo. La principessa del Galles appare su una serie di tableaux a Milano, in via Tommaso Grossi 5. Palombo l’ha scelta come simbolo della lotta alla bulimia in una nuova campagna di sensibilizzazione. Si intitola “Once Upon A Time Lady Diana…” e vuole essere una potente riflessione provocatoria sugli stereotipi di genere. La scelta di Lady Diana non è casuale: principessa infelice manifestò i suoi disagi nei disturbi alimentari rialzandosi con coraggio. Un simbolo, dunque. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 1 febbraio 2021) Once upon a timeè la nuova protagonista pop delle opere dell’artista contemporaneo. La principessa del Galles appare su una serie di tableaux a Milano, in via Tommaso Grossi 5.l’ha scelta come simbolo della lotta allain una nuovadi. Si intitola “Once Upon A Time…” e vuole essere una potente riflessione provocatoria sugli stereotipi di genere. La scelta dinon è casuale: principessa infelice manifestò i suoi disagi nei disturbi alimentari rialzandosi con coraggio. Un simbolo, dunque. Leggi anche ...

