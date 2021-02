“La vera cuoca è lei”. Maelle, la figlia di Antonella Clerici sbarca in tv a Domenica In (Di lunedì 1 febbraio 2021) Antonella Clerici e la figlia Maelle ospiti a Domenica In. In collegamento con la casa della conduttrice di ”È sempre mezzogiorno”, il cooking show che da settembre ha preso il posto de ”La prova del cuoco” la zia Mara Venier si è intrattenuta con le due tra chiacchiere e ricette. Antonella Clerici ha parlato della sua vita ritirata in famiglia, lontana dalla città, dove ha vissuto gran parte della sua vita. Una vita diversa da quella che ha sempre vissuto in precedenza, ma che la rende felice. “Tutti i giorni vado e vengo da Milano, perché mi piace tornare a casa, dai miei affetti. Qui c’è Maelle, Vittorio, i suoi figli, i nostri cani. Qualche volta, rarissimamente, mi fermo a Milano. Sono cinquanta minuti di auto, nel tragitto leggo, guardo le mail, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021)e laospiti aIn. In collegamento con la casa della conduttrice di ”È sempre mezzogiorno”, il cooking show che da settembre ha preso il posto de ”La prova del cuoco” la zia Mara Venier si è intrattenuta con le due tra chiacchiere e ricette.ha parlato della sua vita ritirata in famiglia, lontana dalla città, dove ha vissuto gran parte della sua vita. Una vita diversa da quella che ha sempre vissuto in precedenza, ma che la rende felice. “Tutti i giorni vado e vengo da Milano, perché mi piace tornare a casa, dai miei affetti. Qui c’è, Vittorio, i suoi figli, i nostri cani. Qualche volta, rarissimamente, mi fermo a Milano. Sono cinquanta minuti di auto, nel tragitto leggo, guardo le mail, ...

zazoomblog : Domenica In Antonella Clerici chef: «Ma la vera cuoca in casa è Maelle» - #Domenica #Antonella #Clerici #chef: - Notiziedi_it : Antonella Clerici cucina in diretta con la figlia Maelle: “Timidissima, è lei la vera cuoca di casa” - zazoomblog : Domenica In Antonella Clerici chef: «Ma la vera cuoca in casa è Maelle» - #Domenica #Antonella #Clerici #chef: - mattinodinapoli : Domenica In, Antonella Clerici chef: «Ma la vera cuoca in casa è Maelle» - marcoluci1 : RT @leggoit: #DomenicaIn, Antonella Clerici chef: «Ma la vera cuoca in casa è Maelle» -