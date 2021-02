La sottile e sublime arte del cazzeggio Il guru italiano | così si vive e si lavora meglio

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Lo scrittore: "Arrivare all'essenziale passando per il superfluo è qualcosa di grandioso. Chi lo fa non ha un obiettivo, ma certo è intelligente"

Ultime Notizie dalla rete : sottile sublime

Quotidiano.net

Lo scrittore: "Arrivare all'essenziale passando per il superfluo è qualcosa di grandioso. Chi lo fa non ha un obiettivo, ma certo è intelligente"...culturale e letterario della seconda metà del XVIII secolo (neoclassicismo e l'estetica del)... La collezione di giocattoli della Sovrintendenza Capitolina mette in evidenza la lineatra ...Lo scrittore: "Arrivare all’essenziale passando per il superfluo è qualcosa di grandioso. Chi lo fa non ha un obiettivo, ma certo è intelligente" ...