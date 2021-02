La settima edizione del bando di Anghiari Dance Hub per i giovani coreografi

(Di lunedì 1 febbraio 2021) C'è tempo fino al 9 aprile 2021 per ildiHub, Centro di Promozione della Danza nato nel gennaio 2015 per volontà di alcuni operatori della danza e del teatro, ideato per fornire ...

C'è tempo fino al 9 aprile 2021 per il bando di Anghiari Dance Hub, Centro di Promozione della Danza nato nel gennaio 2015 per volontà di alcuni operatori della danza e del teatro, ideato per fornire ...La storia del festival Tempio dellaarte da quando nel 1939 venne scelta per la prima volta come luogo deputato al festival - anche se la primasi terrà solo nel 1946 -, Cannes ha ...L'Isola dei Famosi, l'edizione del 2021, è pronta a debuttare e in rete si mormora su chi possano essere i concorrenti della Blasi.Arezzo, 1 febbraio 2021 - C'è tempo fino al 9 aprile 2021 per il bando di Anghiari Dance Hub, Centro di Promozione della Danza nato nel gennaio 2015 per volontà di alcuni operatori della danza e del t ...