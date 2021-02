La seconda puntata de Il Commissario Ricciardi porta al primo (emozionante) incontro con Enrica, trama 1° febbraio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella seconda puntata de Il Commissario Ricciardi il protagonista avrà il suo sospirato incontro con la riservata Enrica? Stasera, lunedì 1° febbraio, Rai1 propone un nuovo appuntamento con la fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Protagonista è Lino Guanciale, un uomo tormentato, che mette anima e corpo nella risoluzione dei casi d’omicidio. Questo perché è dotato di un istinto innato e un dono particolare, che lui considera la sua maledizione: Luigi Alfredo Ricciardi è in grado di ascoltare le ultime parole delle vittime di morte violenta. Una qualità utile nel suo lavoro, ma che allo stesso tempo l’ha reso chiuso in se stesso e incapace di stringere relazioni sociali. Ricciardi ha escluso anche l’amore nella sua ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nellade Ilil protagonista avrà il suo sospiratocon la riservata? Stasera, lunedì 1°, Rai1 propone un nuovo appuntamento con la fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Protagonista è Lino Guanciale, un uomo tormentato, che mette anima e corpo nella risoluzione dei casi d’omicidio. Questo perché è dotato di un istinto innato e un dono particolare, che lui considera la sua maledizione: Luigi Alfredoè in grado di ascoltare le ultime parole delle vittime di morte violenta. Una qualità utile nel suo lavoro, ma che allo stesso tempo l’ha reso chiuso in se stesso e incapace di stringere relazioni sociali.ha escluso anche l’amore nella sua ...

