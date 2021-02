La rotta che unisce Europa e Asia: la Baku-Tbilisi-Kars (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella giornata del 29 gennaio è accaduto un evento storico: un treno merci è partito da Ankara in direzione di Mosca, che raggiungerà direttamente ed in soli otto giorni risalendo il Caucaso per mezzo di due tratte internazionali pre-esistenti, la Baku-Tbilisi-Kars e il Corridoio Nord-Sud, per la prima volta prestate allo scopo di collegare Anatolia InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella giornata del 29 gennaio è accaduto un evento storico: un treno merci è partito da Ankara in direzione di Mosca, che raggiungerà direttamente ed in soli otto giorni risalendo il Caucaso per mezzo di due tratte internazionali pre-esistenti, lae il Corridoio Nord-Sud, per la prima volta prestate allo scopo di collegare Anatolia InsideOver.

Tg3web : In missione sulla rotta balcanica, quattro europarlamentari sono stati bloccati in Croazia dalla polizia. Impedito… - brandobenifei : La nostra missione sulla rotta dei #Balcani è nata per aprire gli occhi su ciò che accade lì, sulle violazioni del… - brandobenifei : Oggi noi possiamo dare una grande mano donando risorse a organizzazioni come @ipsia_acli, @CaritasItaliana e… - CGILModena : RT @flaicgil: europarlamentari respinti ed inseguiti nei boschi dalla polizia per impedire loro di raggiungere check point tra #Croazia e B… - Vale97B : RT @IlariaSco_: “Maria Teresa e Stefania non si amano, fanno finta.” Cara Dayane, io ho ancora in mente l’urlo straziante di MTR che impedi… -