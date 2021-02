La Roma è più viva che mai. Lazio, la Champions è sempre più vicina (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel calcio, ma soprattutto a Roma, una settimana può valere un anno. E può succedere così che un allenatore fino a pochi giorni fa a rischio esonero ora punti dritto alla sfida con la Juve che vale un posto tra le pretendenti al gradino più alto del podio. Solo il dubbio apre orizzonti impensabili fino a due settimane fa, quando il 3-0 nel derby sembrava aver segnato il destino di Fonseca. Il portoghese ha rischiato grosso dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano dello Spezia e si è rialzato solo dopo la rivincita in campionato contro la squadra di Italiano. Oggi la sua Roma ha ripreso a correre e ha superato senza troppa fatica anche il Verona, battuto 3-1 con rinnovata freschezza, anche nel gioco. Il terzo posto è ancora saldo, rinforzato dalla consapevolezza che i giallorossi possono vincere anche senza Dzeko. Lo dimostrano i tre gol contro una ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel calcio, ma soprattutto a, una settimana può valere un anno. E può succedere così che un allenatore fino a pochi giorni fa a rischio esonero ora punti dritto alla sfida con la Juve che vale un posto tra le pretendenti al gradino più alto del podio. Solo il dubbio apre orizzonti impensabili fino a due settimane fa, quando il 3-0 nel derby sembrava aver segnato il destino di Fonseca. Il portoghese ha rischiato grosso dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano dello Spezia e si è rialzato solo dopo la rivincita in campionato contro la squadra di Italiano. Oggi la suaha ripreso a correre e ha superato senza troppa fatica anche il Verona, battuto 3-1 con rinnovata freschezza, anche nel gioco. Il terzo posto è ancora saldo, rinforzato dalla consapevolezza che i giallorossi possono vincere anche senza Dzeko. Lo dimostrano i tre gol contro una ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma più I dieci più grandi bomber stranieri in Serie A

Batistuta è il quarto giocatore straniero più prolifico di sempre in Serie A Getty Images I DIECI MIGLIORI MARCATORI STRANIERI DI SEMPRE IN SERIE A 1. Gunnar Nordahl (SWE): 225 gol ? Milan 210, Roma ...

A dicembre tornano in calo gli occupati, sale la disoccupazione

Sponsor ROMA - A dicembre tornano a calare gli occupati e si registra un incremento dei disoccupati e degli ... unite a quella di dicembre, hanno portato l'occupazione a un livello più basso di quello ...

