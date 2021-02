La polizia croata blocca gli eurodeputati in missione nei campi profughi"

pfmajorino : Con @ale_moretti, @brandobenifei e @bartolopietro1. Bloccati dalla polizia croata ben prima del punto sul confine c… - pinapic : La nostra delegazione bloccata dalla polizia croata che impedisce ai colleghi di verificare la situazione dei migra… - HuffPostItalia : Cosa non dovevamo vedere oltre il blocco della polizia croata? - italiaviva_eu : RT @LauraGaravini: Grave atteggiamento polizia croata verso eurodeputati PD.Impedito osservare quanto accade a confine #Bosnia.Stessa poliz… - MASSIMORNA1 : RT @lauraboldrini: La polizia croata impedisce agli eurodeputati @pfmajorino @bartolopietro1 @ale_moretti @brandobenifei di svolgere la mis… -

Ultime Notizie dalla rete : polizia croata

Sabato, però, i quattro politici sono stati bloccati dallalungo il confine. Bloccati dalla'Siamo quattro eurodeputati italiani in missione sulla rotta balcanica. Vogliamo ...... ma la missione degli eurodeputati del Pd/S&D Pietro Bartolo, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino ed Alessandra Moretti è stata interrotta dalla, che non ha permesso alla ...[ECCELLENZE] Cantiere Navale Vittoria, consegnate dall’azienda di Adria (Rovigo) le prime due unità Sar classe 300 destinate alla Guardia Costiera Italiana. Da oggi le imbarcazioni saranno utilizzate ...Si stavano recando verso il confine tra Croazia e Bosnia per visitare i campi profughi alle frontiere dei due Paesi, ma la missione degli eurodeputati del Pd/S&D Pietro Bartolo, Brando Benifei, Pierfr ...