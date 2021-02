La paura ha guidato il Napoli e Gattuso (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una scelta o una necessità? La partita tra Napoli e Parma, come ha scritto giustamente Massimiliano Gallo nel suo commento a caldo, non entrerà negli annali del calcio italiano. Né tantomeno di quello napoletano, ben più piccolo e meno importante. Perché, sostiene Gallo, «il risultato finale è l’unica buona notizia della serata: non vogliamo considerare la partita un test sulla condizione psico-fisica della squadra di Gattuso. Altrimenti si parlerebbe di test non superato». È una visione condivisa anche da chi cura questo spazio d’analisi sul Napolista. Perché la prestazione del Napoli va fatta risalire al momento difficile nel rapporto tra società e staff tecnico-dirigenziale. Perché quella vista ieri allo stadio Maradona non è la squadra di Gattuso, quella che Gattuso ha in mente, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una scelta o una necessità? La partita trae Parma, come ha scritto giustamente Massimiliano Gallo nel suo commento a caldo, non entrerà negli annali del calcio italiano. Né tantomeno di quello napoletano, ben più piccolo e meno importante. Perché, sostiene Gallo, «il risultato finale è l’unica buona notizia della serata: non vogliamo considerare la partita un test sulla condizione psico-fisica della squadra di. Altrimenti si parlerebbe di test non superato». È una visione condivisa anche da chi cura questo spazio d’analisi sulsta. Perché la prestazione delva fatta risalire al momento difficile nel rapporto tra società e staff tecnico-dirigenziale. Perché quella vista ieri allo stadio Maradona non è la squadra di, quella cheha in mente, ...

