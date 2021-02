La pandemia toglie il lavoro soprattutto alle donne. I dati Istat sono impietosi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sul terreno dell’occupazione, le donne hanno pagato per la pandemia più degli uomini. Ma per avere chiare le proporzioni del fenomeno non basta fermarsi al dato - allarmante - emerso a dicembre. Secondo l’ultimo report Istat sul lavoro, infatti, nell’ultimo mese del 2020 ci sono stati 101mila occupati in meno. Di questi, 99mila sono donne. Un gap enorme, che desta preoccupazione, tanto che c’è chi - come Cecilia D’Elia, portavoce Conferenza delle donne del Pd - parla di emergenza per l’occupazione femminile. Ma cosa significa questo dato e fino a che punto è indicativo? Una cosa è certa: sicuramente nel 2020 il tasso di occupazione femminile è quello che ha conosciuto le flessioni maggiori. Rispetto a dicembre dell’anno scorso, infatti, ci ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sul terreno dell’occupazione, lehanno pagato per lapiù degli uomini. Ma per avere chiare le proporzioni del fenomeno non basta fermarsi al dato - allarmante - emerso a dicembre. Secondo l’ultimo reportsul, infatti, nell’ultimo mese del 2020 cistati 101mila occupati in meno. Di questi, 99mila. Un gap enorme, che desta preoccupazione, tanto che c’è chi - come Cecilia D’Elia, portavoce Conferenza delledel Pd - parla di emergenza per l’occupazione femminile. Ma cosa significa questo dato e fino a che punto è indicativo? Una cosa è certa: sicuramente nel 2020 il tasso di occupazione femminile è quello che ha conosciuto le flessioni maggiori. Rispetto a dicembre dell’anno scorso, infatti, ci ...

