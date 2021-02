“La Lega vuole la schedatura delle coppie gay a Collesalvetti” (Di lunedì 1 febbraio 2021) A Collesalvetti, comune in provincia di Livorno, la Lega ha presentato un’interpellanza per chiedere di monitorare le coppie gay unite civilmente. Una vera e propria schedatura, denuncia il portavoce nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni A presentare l’interpellanza è stato Massimo Ciacchini, capogruppo della Lega per Salvini a Collesalvetti. Ecco le parole con cui Fratoianni ha spiegato cosa sta accadendo pubblicando anche una foto con il documento presentato: A Collesalvetti, in provincia di #Livorno, la #Lega ha presentato un’agghiacciante interpellanza dove chiede al Comune una vera e propria schedatura delle coppie #Lgbt. I leghisti non solo chiedono che il Comune monitori “questi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) A, comune in provincia di Livorno, laha presentato un’interpellanza per chiedere di monitorare legay unite civilmente. Una vera e propria, denuncia il portavoce nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni A presentare l’interpellanza è stato Massimo Ciacchini, capogruppo dellaper Salvini a. Ecco le parole con cui Fratoianni ha spiegato cosa sta accadendo pubblicando anche una foto con il documento presentato: A, in provincia di #Livorno, la #ha presentato un’agghiacciante interpellanza dove chiede al Comune una vera e propria#Lgbt. I leghisti non solo chiedono che il Comune monitori “questi ...

