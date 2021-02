La lealtà nel rapporto matrimoniale

Leggi su panorama

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Mentre va in scena l'ennesimo teatrino politico, con l'Italia che affonda nei vortici della crisi di governo, c'è chi deve fare i conti con dolori privati altrettanto travolgenti. Se è vero che le pene d'amore fanno parte del normale ciclo della vita, la scoperta di una relazione extraconiugale da parte di chi ti aveva giurato amore eterno può avere effetti davvero traumatici. Secondo il noto drammaturgo Alexandre Dumas "la catena del matrimonio è così pesante che, a volte, bisogna essere in tre per portarla" e noi italiani non siamo certo gli ultimi d'Europa in fatto di tradimenti se solo si considera che, da recenti sondaggi, risulterebbe che il 70% dichiara di avere tradito il partner. Siamo dunque, mutuando parte di un discorso storico di Mussolini, un popolo di poeti, artisti e… traditori. Le immagini di quello che sta succedendo a Montecitorio o a Palazzo Madama non sono che ...