(Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA - " Lacomunica che Ashraf Seleman è stato esonerato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico per la dedizione e la professionalità mostrata in ...

OfficialSSLazio : Comunicato 31.01.2021 ?? - SSLazioOrg : RT @PiccoleAquile: WOMEN - La Lazio saluta Seleman, 23 anni dopo ritorna Carolina Morace! - sportli26181512 : La #Lazio Women riparte da Carolina Morace: l'annuncio ufficiale: L'allenatrice torna sulla panchina delle ragazze… - SSLazioOrg : RT @OfficialSSLazio: Comunicato 31.01.2021 ?? - AquilottoEddy : RT @OfficialSSLazio: Comunicato 31.01.2021 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Women

ROMA - " Lacomunica che Ashraf Seleman è stato esonerato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico per la dedizione e la professionalità mostrata in questi anni.Il Ravennatorna di scena allo stadio Sbrighi di Castiglione di Ravenna per ospitare lanel recupero della decima giornata di andata. La formazione biancoceleste arriva con lo score al tabellino ...Carolina Morace torna ad allenare una squadra di calcio femminile. La Lazio ha deciso di affidare a lei la conduzione della formazione impegnata nel campionato di Serie B. Al suo fianco, come allenatr ...Carolina Morace torna in panchina. E’ quanto si evince dal comunicato veicolato dalla Lazio Women. “La Lazio Women comunica che Ashraf Seleman è stato esonerato dall’incarico di allenatore della Prima ...